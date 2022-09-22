В Праге задержали новосибирского наркоторговца, четыре года находившегося в федеральном розыске

Мужчину задержали в Праге. Фото: пресс-служба МВД России

В аэропорту Праги задержали новосибирца, находившегося в федеральном розыске за продажу наркотиков

- По версии следствия, в 2017 году обвиняемый приобрел для дальнейшей розничной продажи партию метилэфедрона. Однако при попытке реализации запрещенного вещества был задержан сотрудниками полиции, - сообщили в МВД.

Против сибиряка возбуди уголовное дело по двум статьям: за приготовление к преступлению и за сбыт наркотиков. Пока он был под подпиской о невыезде, то сумел сбежать из страны. Его объявили в розвн по каналам Интерпола. В августе 2021 года его задержали в Праге. Вскоре его доставят в Москву.

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