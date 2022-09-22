Сибирячка предлагает вознаграждение за пропавшего той-терьера с белой грудкой

Пес пропал две недели назад. Фото: предоставлено Еленой

Жительница Новосибирска ищет той-терьера с белой грудкой. Ее пес убежал 8 сентября в селе Толмачево в Новосибирской области.

- Он вышел под забор в частном доме и ушел в строну магазинов «Светофор» и «Продсиб». Это в районе улицы Победы, - рассказала КП-Новосибирск Елена, хозяйка питомца.

Как говорит Елена, она думает, что пса подобрали и могли перепродать.

- Он шоколадного цвета. У него на лапках есть белые пятна на пальцах и белая грудка, - описывает пса женщина.

Елена готова заплатить за питомца любые деньги и даже выкупить его, если пса действительно подобрали.

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