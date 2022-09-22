Таракан был в булке хлеба. Фото: «Flamp».

Сибирячка нашла таракана в булке хлеба. Женщина купила его в пекарне. Принесла домой и обнаружила в буханке с корочкой неприятный сюрприз.

- Для я меня эта пекарня умерла. Уж извините - фото говорит само за себя. Купили хлеб 21.09 в 20:19. Успели даже порезать хлебушек и увидели вот это, - пишет покупательница на сайте Flamp.

На кадрах, приложенных к отзыву, видно, что насекомое находилось на поверхности булки. Будто вместе с ним ее запекли.

В комментариях люди отметили, что в этой пекарне не первый раз находят тараканов.

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