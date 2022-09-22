Уголовное дело в отношении водителя, по вине которого погиб пассажир в Новосибирской области, направили в суд

Прокуратура Здвинского района направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП. Фото: прокуратура НСО

Прокуратура Здвинского района направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП. Инцидент произошел ночью 28 мая 2022 года.

Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, за рулем автомобиля «ВАЗ-21074» сидел 23-летний парень без водительского удостоверения. С ним в салоне находились два спящих пассажира.

Молодой человек двигался по трассе Здвинск-Купино. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал в реку Чулым Здвинского района. Один из пассажиров не смог выбраться и захлебнулся.

В отношении парня завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 264 УК РФ – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Вину водитель признал лишь частично. Он уверен, что его знакомый погиб в результате несчастного случая.

Уголовное дело по существу рассмотрит Доволенский районный суд.

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