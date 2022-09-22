Новосибирцу промыли желудок после пирожка с плесенью, купленного в известном супермаркете

Очень неаппетитная начинка. Фото: «Flamp».

Новосибирцу промыли желудок после того, как он съел пирожок с плесенью. Он купил его в одном из местных супермаркетов.

- Я взял пирожок с капустой и картошкой. Начал есть в машине первый, мне не понравилось. Достал второй, с картошкой, откусил и выплюнул. Уже дома решил посмотреть, что же я купил. Так, пирожок с капустой оказался пирожком с плесенью вместо капусты, - возмущается мужчина на сайте Flamp.

По словам покупателя, он вернулся в магазин и пытался поговорить с управляющей, но диалог не задался.

- Лично я воспользовался услугами медицинских работников, которые промыли мне желудок, - говорит новосибирец.

Комментаторы возмутились увиденным:

- Помойка, а не магазин!

- Кошмар какой.

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