Референдум о вхождении в Россию ЛНР и ДНР в Новосибирской области: когда пройдет, список избирательных участков

В Новосибирской области пройдет референдум о вхождении в РФ избирателей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Референдум о вхождении в Россию ЛНР и ДНР в Новосибирской области пройдет с 23 по 27 сентября 2022 года. Об этом рассказали в избирательной комиссии Новосибирской области.

Проголосовать смогут избиратели ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которые были вынуждены уехать со своих территорий, и сейчас находятся в Новосибирской области. Граждане этих республик и территорий сформируют комиссии и обеспечат голосование.

С 23 по 26 сентября проголосовать можно будет вне помещения для голосования:

– По той информации, которой мы располагаем, в эти дни по территории области будут работать выездные группы из числа членов комиссии. Участковых комиссий мало, поэтому за это время таким образом получится охватить большее число избирателей по территории Новосибирской области, – уточнили КП-Новосибирск в облизбиркоме.

27 сентября избиратели смогут проголосовать, предъявив паспорт или иной документ, подтверждающий проживание на вышеуказанных территориях, в участках по следующим адресам:

В Центре молодежи «Альтаир» на улице Романова, 23, будут работать зарубежные участковые комиссии Луганской народной республики и Херсонской области.

В Авиационном колледже на Красном проспекте, 72, будут работать зарубежные участковые комиссии Донецкой народной республики и Запорожской области.

Помещения и оборудование для голосования предоставит новосибирский облизбирком.

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