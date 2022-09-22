Сибирячка, воткнувшая нож мужу в спину, предстанет перед судом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Болотнинском районе Новосибирской области будут судить 43-летнюю женщину. Она убила своего мужа – воткнула ему в спину нож. Подробности семейной драмы раскрыли в СК РФ по Новосибирской области.

– Следствие установило, что 20 июля 2022 года вечером на улице Четный парк города Болотное обвиняемая вместе со своим мужем распивала спиртное. Супруги поссорились. В ходе конфликта женщина нашла в доме нож и ударила им мужа в область спины. От ранения он умер на месте, – рассказали в Следственном комитете.

Спустя некоторое время мужеубийца вызвала полицию и скорую. Медики констатировали смерть, а правоохранители задержали женщину.

Вину в преступлении она признала, правда частично.

Дело сибирячки, убившей мужа, по существу рассмотрят в Болотнинском районном суде

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