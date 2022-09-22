Новосибирцы пожаловались на водителя автобуса, несколько раз нарушившего ПДД

В Новосибирске водитель автобуса №13 несколько раз нарушил ПДД. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

Жители Новосибирска рассказали о водителе автобуса №13, который несколько раз нарушил ПДД. Публикация появилась в группе «АСТ-54».

По словам автора поста, мужчина пересек двойную сплошную и выехал на встречку. Это произошло на улице Объединения.

− А затем он ушел влево на улицу Курчатова под красный сигнал светофора, − отметили в паблике.

Поведение водителя общественного транспорта на дороге возмутило сибиряков. В комментариях местные жители осудили его.

− Куда спешит? За спиной людей под 100 человек, а он так себя ведет, − высказался один из подписчиков.

Позже в ГИБДД отреагировали на данную публикацию.

− Экипажи ГИБДД ориентированы на установление личности водителя, привлечения его к административной ответственности, а также установления всех обстоятельств происшествия, − сообщили в Госавтоинспекции.

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