В Новосибирске спасли 40-летнего мужчину, который пытался покончить с собой на «Родниках»

В Новосибирске мужчина пытался покончить с собой, но его отговорили спасатели. Фото: Спасатели МАСС.

Спасатели переубедили 40-летнего новосибирца, который пытался покончить с собой в квартире в микрорайоне «Родники». Инцидент произошел утром 21 сентября, сообщают в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

– Проведена беседа, путем переговоров мужчину убедили открыть дверь, – рассказали в службе.

Помощь врачей спасенному не потребовалась. Мужчину передали сотрудникам полиции.

Напомним, в тот же день в Новосибирске 17-летний подросток пытался покончить с собой на улице Бронной.

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