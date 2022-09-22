Предпринимательницу из Новосибирска осудят за организацию незаконного игорного бизнеса

Сибирячка пойдет под суд за организацию игорного бизнеса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительницу Новосибирска и ее сообщника обвиняют в незаконной организации азартных игр со случайным выигрышем. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

С января по июль 2022 года 34-летняя обвиняемая вместе с сообщником управляли подпольным игровым клубом на улице Гоголя. Внутри полицейские нашли 41 комплект игрового оборудования с азартными играми.

– Женщина лично контролировала процесс проведение игр: принимала денежные средства, консультировала игроков, следила за работой компьютерной техники и выдавали выигрыши, – рассказали в прокуратуре.

Бизнесвумен во всем созналась. За незаконное предпринимательство ей грозит лишение свободы на срок до 4 лет с крупным штрафом.

Игровое оборудование изъяли полицейские. Уголовное дело передали в Центральный районный суд.

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