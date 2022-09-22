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Происшествия22 сентября 2022 6:44

Предпринимательницу из Новосибирска осудят за организацию незаконного игорного бизнеса

Она управляла игровым клубом на улице Гоголя
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Сибирячка пойдет под суд за организацию игорного бизнеса.

Сибирячка пойдет под суд за организацию игорного бизнеса.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительницу Новосибирска и ее сообщника обвиняют в незаконной организации азартных игр со случайным выигрышем. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

С января по июль 2022 года 34-летняя обвиняемая вместе с сообщником управляли подпольным игровым клубом на улице Гоголя. Внутри полицейские нашли 41 комплект игрового оборудования с азартными играми.

– Женщина лично контролировала процесс проведение игр: принимала денежные средства, консультировала игроков, следила за работой компьютерной техники и выдавали выигрыши, – рассказали в прокуратуре.

Бизнесвумен во всем созналась. За незаконное предпринимательство ей грозит лишение свободы на срок до 4 лет с крупным штрафом.

Игровое оборудование изъяли полицейские. Уголовное дело передали в Центральный районный суд.

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