В Новосибирске столкнулись трамвай и автомобиль «Хонда»

В Новосибирске столкнулись трамвай и иномарка. Фото: АСТ-54

В четверг, 22 сентября, в Новосибирске произошло ДТП с участием трамвая и кроссовера Honda CR-V. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Транспортные средства столкнулись на пересечении улиц Народной и Учительской. По предварительной информации, никто не пострадал.

Однако ДТП заблокировало движение трамваем на данном участке.

− Участники аварии перекрыли движение вагонов в оба направления, − отметили в публикации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber