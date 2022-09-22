В Новосибирске столкнулись трамвай и автомобиль «Хонда»

В Новосибирске столкнулись трамвай и иномарка. Фото: АСТ-54
В четверг, 22 сентября, в Новосибирске произошло ДТП с участием трамвая и кроссовера Honda CR-V. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
Транспортные средства столкнулись на пересечении улиц Народной и Учительской. По предварительной информации, никто не пострадал.
Однако ДТП заблокировало движение трамваем на данном участке.
− Участники аварии перекрыли движение вагонов в оба направления, − отметили в публикации.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер