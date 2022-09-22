Руководитель новосибирского метрополитена попросил поднять оплату за проезд

В новосибирском метро предложили поднять оплату за проезд. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В новосибирском метрополитене попросили поднять оплату за проезд из-за нехватки денег на ремонт. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

– Пассажиров в метро становится больше, при этом самый низкий в стране тариф не позволяет полноценно заменить старые вагоны на новые, – отметил начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло.

По его словам, в метро с каждым годом увеличивается степень износа вагонов и оборудования, но стоимость проезда слишком низкая, чтобы возместить затраты на ремонт.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что депутаты предложили поднять оплату за проезд до 30 рублей.

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