Новосибирский боксер победил в бою за пояс IBA Siberian Asian Champion

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Вчера, 21 сентября, в Москве, в «Вегас Сити Холле», состоялся вечер профессионального бокса «Дерись и побеждай» с участием известных бойцов и титульным противостоянием за вакантный пояс IBA Siberian Asian Champion.

Среди боксеров среднего веса в восьмираундовом поединке сразились 27-летний новосибирец Вараздат Мкртчян, выступающий при поддержке АБ ГВАРДИЯ, и 32-летний Давид Николаев (город Химки, Московская область). Единогласным решением судей бой завершился победой нашего земляка. Теперь на счету Вараздата 14 побед и ни одного поражения!

Агентство Безопасности ГВАРДИЯ дорожит дружбой с талантливым спортсменом, гордится им и искренне поздравляет с завоеванием титула!