Экс-депутата новосибирского Заксобрания Зозулю арестовали в Москве за взятки

В Москве задержали бывшего новосибирского депутата. Фото: Заксобрание НСО.
В Москве арестовали за взятки экс-депутата Заксобрания Новосибирской области Юрия Зозулю. Как указано в картотеке дел Савеловского райсуда, бывшему депутату избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Юрия Зозулю обвиняют по статье о получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание, которое может грозить экс-депутату – до 15 лет лишения свободы.
Обвиняемый сложил полномочия в конце 2019 года из-за работы в Москве. Он руководит холдингом «Спецхимия» «Ростеха» и является директором компании «РЗМ-Технология».
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