В Новосибирске ограничат движение на улице Ленина.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С пятницы, 23 сентября, в Новосибирске ограничат движение транспорта по улице Ленина. Ограничения будут действовать с 17:00 пятницы до 5-ти утра понедельника, 26 сентября. Информацию об этом опубликовали в пресс-центре мэрии.
– Для проезда закроют участки от площади имени Ленина до улицы Советской, а также от улицы Советской до улицы Урицкого. Объезд будет организован по следующим улицам: Советской, Орджоникидзе, Красному проспекту и Вокзальной магистрали, – уточнили в администрации.
Связано введение ограничений с ремонтом дороги.
Водителей призвали соблюдать ПДД и обращать внимание на знаки.
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