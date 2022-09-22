Осеннее равноденствие в Новосибирске 23 сентября 2022 года: ночи станут длиннее дня

В Новосибирске осеннее равноденствие наступит 23 сентября в 2022 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осеннее равноденствие в Новосибирске 23 сентября 2022 года наступит утром. После чего ночи станут длиннее дня.

– Осеннее равноденствие в Новосибирске наступит в 8 утра 23 сентября, – сообщили КП-Новосибирск в Большом Новосибирском планетарии.

Известно, что день осеннего равноденствия считают днем начала астрономической осени. Так, Солнце переходит из северного полушария небесной сферы в южное.

По данным синоптиков, в четверг 22 сентября. будет последний жаркий день. Воздух прогреется до +28. А вот с завтрашнего дня, 23 сентября, в Новосибирске резко похолодает.

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