Мэрия Новосибирска пригласила горожан пройтись по барам и пабам

В Новосибирске появились необычные туристические указатели. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В центре Новосибирска появились баннеры с рекламой туристических экскурсий. Они оформлены в виде поисковых запросов в интернете. На одной из табличек указано «Бар-хоппинг в Новосибирске». Однако на сайте туристско-информационного центра города, созданном при поддержке мэрии, есть только список из двадцати пабов. При этом нет информации о турах, в которых посетители вместе с гидом ходят по барам и дегустируют напитки.

На баннере выделена гастрономическая экскурсия в «Типографию» – бар, расположенный в историческом здании на Красном проспекте. Туда водит экскурсии Музей Новосибирска. Однако ничего похожего на бар-хоппинг в данном мероприятии нет.

– Мы уже около года проводим историческую экскурсию от этого здания. Рассказываем, когда его построили, интересные факты. Потом приходим в этот бар, там небольшая обзорная экскурсия, а затем повар проводит мастер-класс по лепке пельменей, – рассказали КП-Новосибирск в Музее Новосибирска.

При этом в группу допускают участников от 6 лет. О дегустации алкогольных напитков не может быть и речи. Однажды музей проводил мероприятие, похожее на бар-хоппинг, но это было еще в январе, и в группу допускали только лиц старше 25 лет.

– В начале года было несколько разовых автобусных экскурсий с посещением бара «Йохохо». Но к данному баннеру от туристско-информационного центра мы не имеем никакого отношения, – объяснили в Музее Новосибирска.

Номер телефона, который указан на баннере, оказался недоступен. КП-Новосибирск не удалось получить комментарий в туристско-информационном центре Новосибирска. В центре по Новосибирской области ответили, что не располагают информацией о таких экскурсиях.

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