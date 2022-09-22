Легковушка и ГАЗель столкнулись на перекрестке в центре Новосибирска

В Новосибирске автомобиль и ГАЗель столкнулись на перекрестке. Фото: АСТ-54.
В ночь на четверг, 22 сентября, в центре Новосибирска на перекрестке столкнулись Kia Rio и микроавтобус. Об этом свидетели ДТП рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
– Сегодня ночью на пересечении улиц Фрунзе и Ольги Жилиной столкнулись седан Kia Rio и пассажирская ГАЗель, – рассказали очевидцы.
По словам свидетелей аварии, водители и пассажиры не получили серьезных травм.
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