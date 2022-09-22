Скопище гигантских тараканов за домом на Римского-Корсакова напугало новосибирцев. Фото: стоп-кадр.

Омерзительное зрелище наблюдали новосибирцы за домом №3 на улице Римского-Корсакова. Там горожане заметили скопище гигантских черных тараканов. Они сняли насекомых на видео.

– На кадрах видны представители местной фауны, – уточнили в телеграм-канале АСТ-Black.

Новосибирцы добавили, что пузатые тараканы буквально кишат за домом.

Увиденное вызвало страх и отвращение у большинства комментаторов:

– Какой же ужас!

– Фу, мерзость, – написали новосибирцы.

Сибиряки предположили, что когда похолодает гигантские тараканы побегут в подвалы. А оттуда переселятся уже в квартиры жильцов.

– Ждите гостей, – предупредили новосибирцы.

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