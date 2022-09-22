Рассказываем про пробки в Новосибирске 22 сентября 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 22 сентября 2022 года: сложно проехать по улице Титова. Движение затруднено по Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев и Троллейной. Об этом сообщает «2ГИС».
Пробки сковали улицы Котовского, Ватутина и Станиславского. Сложно проехать по проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского. Затор и на Октябрьском мосту.
На правом берегу движение затруднено по Никитина, Добролюбова и Кирова.
Уровень пробок на утро 22 сентября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.
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