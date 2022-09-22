Рассказываем про пробки в Новосибирске 22 сентября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 22 сентября 2022 года: сложно проехать по улице Титова. Движение затруднено по Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев и Троллейной. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Котовского, Ватутина и Станиславского. Сложно проехать по проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского. Затор и на Октябрьском мосту.

На правом берегу движение затруднено по Никитина, Добролюбова и Кирова.

Уровень пробок на утро 22 сентября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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