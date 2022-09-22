Погода в Новосибирске на 22 сентября 2022 года: бабье лето и 27-градусная жара

Сегодня будет самый жаркий день недели. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске на 22 сентября 2022 года: сегодня будет самый жаркий день недели. Летнее тепло ненадолго вернется в сибирскую столицу.

— Ночью будет +10…+12 градусов, в пригороде +7…+9. Днем воздух прогреется до +27. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 градусов, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура составит +7…+12 градусов, местами +1…+6. Днем температура повысится до +22…+27 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы.

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