Житель Новосибирска заметил в небе след от падающего неизвестного объекта

След от падающего объекта неизвестного происхождения увидел в небе над Новосибирском местный житель. Фото: предоставлено Александром Ишковым

След от падающего объекта неизвестного происхождения увидел в небе над Новосибирском местный житель Александр Ишков. Странное явление он снял на видео.

− Что-то падает над Балластным карьером в сторону аэропорта, − сообщил сибиряк.

Запись была сделана вечером во вторник, 20 сентября. На видео можно заметить, как по небу тянется след, похожий на дымовой.

Что именно это было – остается только гадать.

Ранее КП-Новосибирск писала, что жительница Бердска заметила в небе неизвестный летающий объект.

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