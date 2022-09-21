Житель Новосибирска заметил в небе след от падающего неизвестного объекта

След от падающего объекта неизвестного происхождения увидел в небе над Новосибирском местный житель. Фото: предоставлено Александром Ишковым
След от падающего объекта неизвестного происхождения увидел в небе над Новосибирском местный житель Александр Ишков. Странное явление он снял на видео.
− Что-то падает над Балластным карьером в сторону аэропорта, − сообщил сибиряк.
Запись была сделана вечером во вторник, 20 сентября. На видео можно заметить, как по небу тянется след, похожий на дымовой.
Что именно это было – остается только гадать.
Ранее КП-Новосибирск писала, что жительница Бердска заметила в небе неизвестный летающий объект.
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