В Новосибирске на станции метро «Березовая роща» пройдут ночные учения

На станции метро «Березовая роща» пройдут ночные учения. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

На станции метро «Березовая роща» пройдут ночные учения. В них примут участие сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Как сообщили в МЧС, учения будут плановыми. Они пройдут в ночь с 21 на 22 сентября.

По тревоге к метро съедутся десятки пожарных машин, экипажи аварийно-спасательных служб и скорые.

− Сотрудники МЧС России и специалисты экстренных служб отработают способы тушения возгораний в тоннеле метро, порядок эвакуации людей и ведения радиообмена, − отметили в МЧС.

Начало запланировано на 12 часов ночи. В течение трех часов спасатели и медики будут отрабатывать поставленные перед ними задачи.

В МЧС попросили жителей близлежащих домов не устраивать панику.

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