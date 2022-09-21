В Новосибирске на станции метро «Березовая роща» пройдут ночные учения

На станции метро «Березовая роща» пройдут ночные учения.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
На станции метро «Березовая роща» пройдут ночные учения. В них примут участие сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Как сообщили в МЧС, учения будут плановыми. Они пройдут в ночь с 21 на 22 сентября.
По тревоге к метро съедутся десятки пожарных машин, экипажи аварийно-спасательных служб и скорые.
− Сотрудники МЧС России и специалисты экстренных служб отработают способы тушения возгораний в тоннеле метро, порядок эвакуации людей и ведения радиообмена, − отметили в МЧС.
Начало запланировано на 12 часов ночи. В течение трех часов спасатели и медики будут отрабатывать поставленные перед ними задачи.
В МЧС попросили жителей близлежащих домов не устраивать панику.
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