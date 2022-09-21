Новосибирцы обвинили квартиросъемщика в том, что он разрисовал стены граффити и устроил бардак

В Новосибирске квартиросъемщик разрисовал стены граффити в съемной квартире. Фото: Черный список Новосибирск аренда квартир

В Новосибирске арендодатели пожаловались на парня, который снимал у них квартиру и устроил в ней бардак. Публикация появилась в группе «Черный список Новосибирск аренда квартир».

По словам автора поста, квартиросъемщику 26 лет, зовут его Александр.

− Снимает квартиры, а потом кидает хозяев на деньги, − рассказали в группе «ВКонтакте».

После молодого человека остались мусор и гора немытой посуды. Как рассказал хозяин квартиры, парень также испортил некоторое имущество.

Судя по фото, квартиросъемщик разрисовал стены граффити. Странные надписи и рисунки можно увидеть над креслом возле шкафа.

Автор поста заявил, что заявление в полицию уже написано. Александра обвиняют не только в порче имущества, но и в краже. Однако в публикации не указано, что именно он украл.

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