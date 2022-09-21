Новосибирцы обвинили квартиросъемщика в том, что он разрисовал стены граффити и устроил бардак

В Новосибирске квартиросъемщик разрисовал стены граффити в съемной квартире. Фото: Черный список Новосибирск аренда квартир
В Новосибирске арендодатели пожаловались на парня, который снимал у них квартиру и устроил в ней бардак. Публикация появилась в группе «Черный список Новосибирск аренда квартир».
По словам автора поста, квартиросъемщику 26 лет, зовут его Александр.
− Снимает квартиры, а потом кидает хозяев на деньги, − рассказали в группе «ВКонтакте».
После молодого человека остались мусор и гора немытой посуды. Как рассказал хозяин квартиры, парень также испортил некоторое имущество.
Судя по фото, квартиросъемщик разрисовал стены граффити. Странные надписи и рисунки можно увидеть над креслом возле шкафа.
Автор поста заявил, что заявление в полицию уже написано. Александра обвиняют не только в порче имущества, но и в краже. Однако в публикации не указано, что именно он украл.
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