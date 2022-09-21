В Новосибирске грузовик смял легковушку

В Новосибирске на пересечении улиц Автогенной и Воинской произошло ДТП. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на пересечении улиц Автогенной и Воинской произошло ДТП. Авария произошла в среду, 21 сентября. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.

— На пересечении улиц Автогенной и Воинской произошло ДТП. Грузовым автомобиль shacman столкнулся с седаном lada priora, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54».

Информации о пострадавших пока что не поступало. В ГИБДД аварию пока что также не прокомментировали.

На снимках, сделанных очевидцами, видно, что легковушку сильно смяло после столкновения с грузовиком.

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