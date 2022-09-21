В Новосибирске нашли 59-летнего мужчину, который пропал в день рождения дочери. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске завершились поиски 59-летнего Андрея Гутковского, пропавшего в день рождения дочери. Об этом КП-Новосибирск сообщила руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Напомним, мужчина пропал 28 августа. Сибиряк пошел в магазин за продуктами к праздничному столу и не вернулся.

− Он оказался в больнице. И сообщить о себе какую-либо информацию не мог, − рассказала Алеся Яблонских.

Другие подробности руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» посоветовала узнавать в МВД.

КП-Новосибирск обратилась в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.

− Обстоятельства пропажи гражданина устанавливаются, − сообщили в ведомстве.

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