В Новосибирске нашли 59-летнего мужчину, который пропал в день рождения дочери. Фото: ЛизаАлерт НСО
В Новосибирске завершились поиски 59-летнего Андрея Гутковского, пропавшего в день рождения дочери. Об этом КП-Новосибирск сообщила руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.
Напомним, мужчина пропал 28 августа. Сибиряк пошел в магазин за продуктами к праздничному столу и не вернулся.
− Он оказался в больнице. И сообщить о себе какую-либо информацию не мог, − рассказала Алеся Яблонских.
Другие подробности руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» посоветовала узнавать в МВД.
КП-Новосибирск обратилась в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.
− Обстоятельства пропажи гражданина устанавливаются, − сообщили в ведомстве.
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