Турист из Новосибирска заблудился на Чертовом пальце в Крыму

Новосибирский турист заблудился на Чертовом пальце в Крыму. Фото: ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»

Новосибирский турист заблудился на Чертовом пальце в Крыму. Об этом рассказали в МЧС по региону.

— Вечером во вторник, 20 сентября, в отряд «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что турист, спускаясь с горы Сокол без специального снаряжения, в районе утеса Чертов Палец в темное время суток потерял ориентиры и сбился с основной тропы, — пояснили в ведомстве.

Сам спуститься с горы мужчина не мог и просил помощи спасателей в эвакуации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber