Турист из Новосибирска заблудился на Чертовом пальце в Крыму

Новосибирский турист заблудился на Чертовом пальце в Крыму. Фото: ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»
Новосибирский турист заблудился на Чертовом пальце в Крыму. Об этом рассказали в МЧС по региону.
— Вечером во вторник, 20 сентября, в отряд «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что турист, спускаясь с горы Сокол без специального снаряжения, в районе утеса Чертов Палец в темное время суток потерял ориентиры и сбился с основной тропы, — пояснили в ведомстве.
Сам спуститься с горы мужчина не мог и просил помощи спасателей в эвакуации.
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