Новосибирцы сообщили о стрельбе в таксиста на ОбьГЭСе

В Новосибирске в районе ОбьГЭСа в ночь на 21 сентября произошла стрельба.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске в районе ОбьГЭСа в ночь на 21 сентября произошла стрельба. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.
— Этой ночью, около полуночи возле «Хорошего Выбора», двое неизвестных в состоянии алкогольного опьянения стреляли в таксиста. Позже приехала полиция, — сообщает паблик Вконтакте «На ОбьГЭСе (Новосибирск) ».
В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка.
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