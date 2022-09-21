В Новосибирске асфальтированная часть улицы Забалуева станет на полкилометра длиннее

В Новосибирске на улице Забалуева асфальтируют участок протяженностью 560 метров. Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске на улице Забалуева асфальтируют участок протяженностью 560 метров — раньше здесь была грунтовая дорога. Кроме того, обновляют асфальт на другом участке улицы Забалуева длиной 213 метров. Выполнение работ проконтролировал мэр Анатолий Локоть.

— В этом году нам поступили дополнительные средства из бюджета Новосибирской области. Было специальное решение губернатора по улице Забалуева. Это важный объект, дорога ведет к бурно развивающемуся микрорайону. Кроме того, улица Забалуева, как и улица Титова, является частью большого и важного проекта города Новосибирска «Городская электричка», мы планируем продлить ее до одной из железнодорожных платформ, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Твёрдого покрытия на этом участке раньше не было, сейчас здесь делают дорожное основание и укладывают асфальт. Уменьшится количество пыли и грязи, жители смогут беспрепятственно проезжать к своим домам в любую погоду.

К ремонту участка улице Забалуева от 4-го Порт-Артурского переулка до 12-го Порт-Артурского переулка приступили на этой неделе. Как пояснил директор МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов, прежде чем укладывать асфальт, выполнили обустройство дорожного основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 20 сантиметров. Сейчас на объекте ведется укладка выравнивающего слоя из асфальтобетона средней толщиной 7 сантиметров. Далее предстоит укрепить обочины и поднять колодцы.

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