Губернатор Андрей Травников ответил на критику областных депутатов по семи поликлиникам

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на критику строительства семи поликлиник. Фото: Правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на критику строительства семи поликлиник. Напомним, ранее депутаты областного Заксобрания настаивали на расторжении соглашения с компанией, занимающейся строительством поликлиник. У народных избранников были претензии к тому, что исполнитель срывает сроки и выполняет работы в ненадлежащем качестве.

— К счастью, это мнение далеко не всего депутатского корпуса. Звучат иногда не очень аргументированные эмоциональные заявления. Во-первых, они не знают, наверное, предысторию проекта. Во-вторых, накопят опыт — научатся разбираться в вопросах, — отметил глава региона на прямой линии в эфире телеканала ОТС.

Изначально поликлиники планировалось строить по концессионному соглашению. Однако от этой идеи позже отказались в пользу схемы государственно-частного партнерства.

По словам Андрея Травникова, строительство поликлиник может завершиться в первом полугодии 2024.

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