В Новосибирске в Заельцовском парке перенесли автобусную остановку

В Заельцовском парке временно перенесли автобусную остановку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Заельцовском парке временно перенесли автобусную остановку. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Дело в том, что действующий остановочный пункт у парка начали ремонтировать. Поэтому место высадки и посадки пассажиров пришлось сдвинуть.

− Временный остановочный пункт будет размещен у здания №12 на улице 2-я Ельцовка, − отметили в мэрии.

Сколько по времени будут действовать изменения – не уточняется.

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