В Новосибирске в Заельцовском парке перенесли автобусную остановку

В Заельцовском парке временно перенесли автобусную остановку.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Заельцовском парке временно перенесли автобусную остановку. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
Дело в том, что действующий остановочный пункт у парка начали ремонтировать. Поэтому место высадки и посадки пассажиров пришлось сдвинуть.
− Временный остановочный пункт будет размещен у здания №12 на улице 2-я Ельцовка, − отметили в мэрии.
Сколько по времени будут действовать изменения – не уточняется.
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