В Новосибирске назвали стоимость проката коньков зимой 2022-2023

В мэрии Новосибирска назвали стоимость проката коньков зимой 2022-2023. Фото: Олег УКЛАДОВ

В мэрии Новосибирска назвали стоимость проката коньков зимой 2022-2023. Также в муниципалитете рассказали, где будут располагаться катки.

Основными локациями для катания на коньках станут каток в Театральном сквере и новый каток на Михайловской набережной. Во сколько там обойдется прокат инвентаря – пока неизвестно.

Как сообщили в мэрии, вопрос о том, в каких парках Новосибирска зальют лед, на данный момент находится в разработке.

Для четырех катков тариф уже известен. Например, в Нарымском сквере час проката коньков обойдется в 156 рублей. 83 рубля – для детей младше 14 лет и пенсионеров. Вход со своими коньками тоже стоит 83 рубля в час.

На стадионах «Чкаловец» и «Электрон» действует следующий тариф: прокат коньков – 160 рублей в час для взрослых и 100 рублей – для детей. Даже если у вас есть свои коньки, за вход все равно придется платить 100 рублей в час. Это для взрослых, а для детей до 13 лет – 50 рублей.

Прокат коньков на стадионе «Заря» стоит 160 рублей в час. Также можно прийти со своими коньками и за 110 рублей кататься неограниченное количество времени.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber