В Новосибирске 23 сентября прогнозируют резкое похолодание

Резкое похолодание обещают в Новосибирске 23 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Резкое похолодание обещают в Новосибирске в пятницу, 23 сентября. Об этом сообщили на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Среда и четверг выдадутся особенно теплыми. Так, 21 сентября воздух прогреется до 24 градусов. Завтра, 22 сентября, обещают 25-27 градусов.

А в пятницу температура воздуха опустится сразу на 10 градусов. Ночью обещают 7-9 градусов, а днем − 15-17. Погода будет облачной, преимущественно без осадков.

Ранее КП-Новосибирск писала, что самым жарким днем на этой неделе станет четверг, 22 сентября.

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