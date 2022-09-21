В Новосибирске подрядчик получит штраф за падение рабочего в 8-ми метровый котлован

Рабочий получил переломы средней тяжести. Фото: Спасатели МАСС

В Новосибирске прокуратура наказала подрядчика стройки на Красном проспекте за падение рабочего в 8-ми метровый котлован. Инцидент произошел утром 15 августа.

Согласно материалам проверки, бетонщик занимался демонтажем опалубки колонн и упал на плиту фундамента с высоты 8 метров. Скорая помощь доставила строителя в больницу с переломами средней тяжести, мужчина остался жив.

Проверка выявила массу нарушений. Фото: прокуратура Дзержинского района

Проверка выявила многочисленные нарушения: технологические проемы не были закрыты и ограждены. Оказалось также, что перекрытие лифтовых шахт есть не на всех этажах, а еще с некоторыми работниками не заключены договоры и так далее.

- Прокуратура внесла представления подрядчикам о нарушении трудового законодательства, возбуждено 12 дел об административных правонарушениях. Их рассматривает трудовая инспекция, компаниям грозят штрафы, максимальная сумма по ним достигает 75 тысяч рублей, — рассказал КП — Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Артём Вонарха.

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