В Новосибирске ограничили движение на улице Октябрьской

На улице Октябрьской до 5 октября ограничили движение в районе дома №34. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске на пять метров сузили улицу Октябрьскую в районе жилого дома №34. Об этом сообщили в мэрии города.

Временные ограничения движения ввели 20 сентября. Действовать они будут по 5 октября.

− Ограничения связаны с проведением АО «СИБЭКО» аварийного ремонта на теплотрассах, − уточнили в мэрии.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске закрыли проезд по улице Вертковской. Это тоже связано с аварией на теплотрассе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber