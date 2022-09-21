В Новосибирске ограничили движение на улице Октябрьской

На улице Октябрьской до 5 октября ограничили движение в районе дома №34.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске на пять метров сузили улицу Октябрьскую в районе жилого дома №34. Об этом сообщили в мэрии города.
Временные ограничения движения ввели 20 сентября. Действовать они будут по 5 октября.
− Ограничения связаны с проведением АО «СИБЭКО» аварийного ремонта на теплотрассах, − уточнили в мэрии.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске закрыли проезд по улице Вертковской. Это тоже связано с аварией на теплотрассе.
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