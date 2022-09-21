В Новосибирске сотрудник СИЗО за деньги пронес заключенному мобильник.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске сотрудника СИЗО обвиняют во внеслужебной связи с заключенным. За это в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».
– Следствие установило, что в июле 2022 года подозреваемый, работник СИЗО, за деньги пронес на территорию учреждения мобильный телефон для заключенного. Последний заплатил за это сотруднику 7 тысяч рублей. Деньги перевели на счет, который был оформлен на другое имя. Однако по факту он был в пользовании подозреваемого, – сообщили в СК РФ по Новосибирской области.
Преступление выявили сотрудники отдела безопасности ГУФСИН Новосибирской области.
Мужчине в ближайшее время предъявят обвинение. Следователи продолжают собирать доказательную базу по этому делу.
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