В Новосибирске сотрудник СИЗО за деньги пронес заключенному мобильник. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске сотрудника СИЗО обвиняют во внеслужебной связи с заключенным. За это в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

– Следствие установило, что в июле 2022 года подозреваемый, работник СИЗО, за деньги пронес на территорию учреждения мобильный телефон для заключенного. Последний заплатил за это сотруднику 7 тысяч рублей. Деньги перевели на счет, который был оформлен на другое имя. Однако по факту он был в пользовании подозреваемого, – сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

Преступление выявили сотрудники отдела безопасности ГУФСИН Новосибирской области.

Мужчине в ближайшее время предъявят обвинение. Следователи продолжают собирать доказательную базу по этому делу.

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