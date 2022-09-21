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Общество21 сентября 2022 7:19

Двое новосибирцев предстанут перед судом за организацию прослушки телефонных разговоров

Они пошли на преступление ради трех тысяч рублей
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Двое новосибирцев предстанут перед судом за организацию прослушки разговоров.

Двое новосибирцев предстанут перед судом за организацию прослушки разговоров.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске будут судить двух работников салона сотовой связи, организовавших прослушку телефонных разговоров. Об этом говорится на сайте Калининского районного суда Новосибирска.

– Мужчины, работая специалистами офиса продаж телефонной компании, использовали свое служебное положение. Напарники по просьбе неустановленного лица неправомерно осуществили доступ к телефонным переговорам одного из абонентов. Они скопировали данные о нем и передали неустановленному лицу. За это мужчины получили 3 тысячи рублей. Сумму поделили пополам, – уточнили в суде.

Известно, что один из фигурантов обвиняется в еще одном эпизоде такого же преступления.

Судебное заседание по делу назначено на 23 сентября.

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