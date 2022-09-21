Двое новосибирцев предстанут перед судом за организацию прослушки телефонных разговоров

Двое новосибирцев предстанут перед судом за организацию прослушки разговоров. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске будут судить двух работников салона сотовой связи, организовавших прослушку телефонных разговоров. Об этом говорится на сайте Калининского районного суда Новосибирска.

– Мужчины, работая специалистами офиса продаж телефонной компании, использовали свое служебное положение. Напарники по просьбе неустановленного лица неправомерно осуществили доступ к телефонным переговорам одного из абонентов. Они скопировали данные о нем и передали неустановленному лицу. За это мужчины получили 3 тысячи рублей. Сумму поделили пополам, – уточнили в суде.

Известно, что один из фигурантов обвиняется в еще одном эпизоде такого же преступления.

Судебное заседание по делу назначено на 23 сентября.

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