В Новосибирске собака нашла носки с героином в передачке заключенному в СИЗО

В Новосибирске сотрудники ГУФСИН пресекли попытку доставить наркотики осужденному. Фото: ГУФСИН Новосибирск.

В следственном изоляторе № 1 в Дзержинском районе обнаружили необычную передачку осужденному. В посылке лежали на первый взгляд обычные носки. Острый нюх специальной собаки кинолога обнаружил, что носки пропитаны чем-то запрещенным. На одежде нашли героин.

– В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий от обвиняемого П., содержащегося в СИЗО-1, была получена явка с повинной, в которой он указал, что организовал доставку запрещенных предметов на территорию учреждения через свою знакомую, – рассказали в управлении.

Доказательства передали в отдел полиции. Виновных лиц привлекут к уголовной ответственности.

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