В Новосибирске на новую ледовую арену в ближайшие дни подадут отопление. Фото: Правительство НСО.

В Новосибирске готовятся запустить отопление в новой ледовой арене. Работы на объекте ведут в соответствии с графиком. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

В новом ЛДС активно делают внутреннюю отделку. Там декорируют стены, устанавливают кресла. Известно, что рабочие смонтировали уже половину запланированного объема, установив 5,5 тысяч кресел. Кроме того, строители начали монтаж перил, которые находятся на трибунах для зрителей. Отопление на объект подадут уже на днях.

– Продолжаются тестовые испытания вентиляции и кондиционирования, мультимедийного оборудования, в том числе, медиа-куба. В настоящий момент 4-экранный объемный видео-куб специалисты монтируют и настраивают «на земле». После чего его поднимут под купол основной арены, – уточнили в правительстве региона.

Помимо этого, активно ведут работы по благоустройству прилегающей к ЛДС территории. Там укладывают второй слой асфальта, а также делают ограждение вокруг спортивного комплекса.

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