Новосибирский инфекционист Поздняков перечислил симптомы новых штаммов коронавируса

Главным отличительным симптомом является потеря обоняния. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске с каждым днем прибавляется около тысячи новых заболевших коронавирусом. Как определить симптомы новых вариантов Омикрона ВА.4 и ВА.5, рассказал врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

– Чаще, чем при заболеваниях, вызванных предыдущими субштаммами Омикрона, у ВА.5 встречается потеря обоняния, – сообщил врач.

Основные симптомы схожи с обычными ОРВИ, такими как насморк, кашель, симптомы интоксикации и лихорадка, чаще при температуре от 37 до 39 градусов. Клиническим способом отличить коронавирус от похожих инфекций практически невозможно, только если человек потеряет обоняние на фоне слабого насморка.

– Однако при заболевании, вызванном Омикрон и его новыми субштаммами (подвидами, ВА.4., ВА.5) – данный симптом регистрируется редко, не более чем у 15 % от всего числа заболевших, – рассказал инфекционист.

Других характерных симптомов нет. Определить коронавирус сможет только ПЦР-тестирование.

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