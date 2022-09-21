Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал цели своей поездки на Донбасс

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, зачем ездил на Донбасс. Фото: правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, зачем ездил на Донбасс. Его слова прозвучали в прямом эфире телеканала ОТС в среду, 21 сентября.

Глава региона отметил, что в ДНР и ЛНР у него нет ни родственников, ни знакомых. Поэтому его поездка носила рабочий характер.

По словам Андрея Травникова, перед ним стояло три цели. Первая – это проверить, как ведутся восстановительные работы.

− Необходимо было подготовить школы к началу учебного года, системы теплоснабжения к началу отопительного сезона и принять дополнительные решения, − высказался губернатор.

Вторая цель – пообщаться с главами республик и обсудить актуальные проблемы, а также выстроить дальнейшую коммуникацию.

И, наконец, третья цель – оказать моральную поддержку жителям Мариуполя и Беловодска. Андрей Травников добавил, что там проживают люди, которые мечтают войти в состав РФ.

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