Ночью в Новосибирской области бомж украл машину, сигареты и колонку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области 28-летний бомж совершил несколько краж. На преступления бездомный пошел в ночь на 19 сентября. Подробности об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

– Так, подозреваемый похитил у жителя поселка Маслянино автомобиль «Ладу Гранту». Мужчина частично разобрал стену в гараже на улице Садовой, затем проник в автомобиль и, разобрав замок зажигания, завел двигатель и поехал кататься. В пути бездомный наехал на ворота на Пролетарской улице. Там стащил из гаража электроинструменты. Кроме того, в ту же ночь он сломал запор на двери киоска и украл из него блоки сигарет и музыкальную колонку, – уточнили в пресс-службе полиции.

Затем бомж-похититель бросил угнанную машину в лесу. Часть украденного он оставил внутри автомобиля, а остальное припрятал в лесном массиве. Известно, что общая сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей.

Бомжа поймали и возбудили в отношении него уголовное дело за кражу. Раньше бездомный уже был судим за грабеж, кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В полиции решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

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