Школьники региона посетили компанию-участник нацпроекта «Производительность труда»

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

О работе предприятия и его продукции, нацпроекте «Производительность труда» и социально-экономическом развитии региона 50-ти школьникам Новосибирской области рассказали министр экономического развития Лев Решетников и генеральный директор «Мирадора» Алексей Мартыненко.

Для участников проекта «Я в команде» провели экскурсию по производственным цехам компании «Мирадор», продемонстрировали сборку дверей и рассказали о результатах участия предприятия в нацпроекте «Производительность труда».

- Предприятие «Мирадор» вошло в нацпроект в декабре 2021 года и за полгода сократило время протекания процесса производства на 56% и увеличило выработку в смену на одного работника в 1,5 раза, - отметил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. - Знакомство участников проекта «Я в команде» с компаниями области - важный шаг, он представляет собой вовлечение молодежи в работу новосибирских предприятий, помогает пробудить интерес ребят к успехам региона и сориентировать в выборе дальнейшего профессионального пути.

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

Директор Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Камилла Волосская подчеркнула, что полезно начинать изучать бережливые технологии в школьные годы - это дисциплинирует, развивает логику, повышает качество выполняемых задач.

- Инструменты бережливого производства применимы во многих сферах жизни, даже в повседневных делах. Возможно, кто-то из ребят захочет связать свою профессию с lean-технологиями, - добавила Камилла Волосская.

Помимо экскурсии по предприятию, школьники смогли лично пообщаться с министром экономического развития региона и рассказать об увлечениях, карьерных планах, а также задать вопросы о точках роста Новосибирской области.