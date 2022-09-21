Тепло до + 26 градусов вернется в Новосибирск

В Новосибирск придет жара до + 26 градусов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Погода в сентябре еще успеет порадовать новосибирцев теплом. Об этом сообщают синоптики гидрометцентров.

В Западно-Сибирском гидрометцентре прогнозируют укрепление теплой погоды. В среду, 21 сентября, днем будет до + 24 градусов, в области – до + 27 градусов. 22 сентября, по данным синоптиков, ожидается до 25 градусов тепла.

По данным «Яндекс Погоды», в четверг, 22 сентября, в Новосибирск днем придет жара от + 26 до + 27 градусов. Сервис Gismeteo сообщает, что в четверг температура воздуха поднимется до + 25 градусов.

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