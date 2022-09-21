Отцу и сыну, избившим полицейских и натравившим на них овчарку под Новосибирском, вынесли приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарске вынесли приговор двум мужчинам, отцу и сыну, напавшим на полицейских. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

– Суд установил, что 9 февраля 2022 года в полицию поступило сообщение о семейной ссоре между парнем и девушкой. Правоохранители прибыли на место, где стали допрашивать об обстоятельствах конфликта девушку. Сожителю девушки, 26-летнему парню, и его 46-летнему отцу, это не понравилось. Пьяные сибиряки избили полицейских и натравили на них немецкую овчарку. Правоохранители в ответ на агрессию применили спецсредства и силу. Они доставили дебоширов в отдел, – уточнили в ведомстве.

Полицейские в результате нападения получили легкий вред здоровью.

Известно, что сын уже был судим ранее, а вот его отец – нет.

Суд вынес родственникам приговоры. Сыну назначили 3 года 1 месяц в колонии общего режима. Отец же отделался условным сроком – 2,6 месяцев лишения свободы.

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