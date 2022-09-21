Волонтеры рассказали, при каких обстоятельствах пропал пенсионер с бородой и усами, одетый в камуфляжный костюм. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

Стали известны обстоятельства, при которых пропал 65-летний житель Краснообска. Ранее сообщалось, что о местонахождении Ванеева Александра Васильевича неизвестно с 16 сентября.

– В день пропажи утром поехал в город. Ему подвернулась работа в центре Новосибирска. С работы не вернулся, с того момента перестал выходить на связь. Причины, по которым человек мог бы добровольно самостоятельно не вернуться домой, родным неизвестны. Соответственно, сейчас идет распространение информации по сети. Будем искать свидетельства. Взрослый человек мог уехать в любое место, может самостоятельно передвигаться по всей территории города области. Телефон отключен, почему не выходит на связь с родными, не ясно, – рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.

Напомним, в день исчезновения пенсионер был одет в камуфляжный костюм. Особые приметы мужчины – он носит бороду и усы.

Если вы знаете, где находится сибиряк, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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