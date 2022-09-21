Барнаулец приехал в Новосибирск отдохнуть и разгромил номер в отеле

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Сигнал тревоги из гостиницы в Кировском районе Новосибирска поступил в дежурную часть Агентства Безопасности 20 сентября в 2.52. Прибывшим на вызов «гвардейцам» администратор пояснила, что один из жильцов уже сутки не выходит из номера, не подает никаких признаков жизни и на стук в дверь не откликается. Мало того, несколько минут назад в гостиницу позвонила некая девушка и сообщила, что этот жилец, возможно, употребляет запрещенные вещества и за ним нужно присматривать.

Бойцы экипажа ГБР-11, воспользовавшись запасным ключом, открыли дверь и вошли в номер, где обнаружили полнейший разгром и сидящего на кровати в верхней одежде и уличной обуви мужчину.

Две двери, ведущие в санузел и коридор, были пробиты насквозь, плинтус и обои оторваны, лампочки из светильников выкручены, а плафоны разбиты, провода антенны и кондиционера - обрезаны, решетка с радиатора отопления - снята. На столе валялись распотрошенные пакетики с солью и перцем. Некогда белоснежное постельное белье было настолько заляпано грязью, что вряд ли уже подлежало стирке.

Сам жилец находился в невменяемом состоянии, не мог ничего ни сказать, ни пояснить и только повторял присутствующим: «Вы не имеете права!»

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержали нарушителя и передали его в полицию. Сумма причиненного им ущерба уточняется. Задержанный оказался 37-летним жителем Барнаула Алтайского края, приехавшим в наш город отдохнуть.