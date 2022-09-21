Автомобиль загорелся ночью на Южно-Чемском жилмассиве в Новосибирске

В Новосибирске вспыхнул автомобиль во дворе на Южно-Чемском жилмассиве. Фото: АСТ-54.
В среду, 21 сентября, в Кировском районе Новосибирска посреди ночи вспыхнул припаркованный автомобиль. Об этом местные жители рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
– Около дома № 31/2 на улице Бронной загорелся автомобиль. Огонь охватил подкапотное пространство, – сообщили очевидцы.
По информации свидетелей происшествия, пострадавших нет. Пожарные прибыли оперативно и ликвидировали возгорание.
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