Минивэн завалился на бок после тройного ДТП на перекрестке в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".
В среду, 21 сентября, в Новосибирске на перекрестке произошло массовое ДТП. О происшествии в соцсети сообщили очевидцы.
– На пересечении улиц Воинской и Автогенной столкнулись седан Honda Domani, универсал Nissan AD и минивэн. Последний в результате аварии завалился на правый борт, – рассказали в группе «АСТ-54».
Очевидцы добавили, участникам аварии понадобилась помощь медиков. ДТП спровоцировало затор на перекрестке.
Тем временем в ГИБДД заявили, что в аварии никто не пострадал. ДТП оформили, как происшествие с материальным ущербом.
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