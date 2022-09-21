Под Новосибирском ищут 65-летнего мужчину с усами и бородой, одетого в камуфляжный костюм. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В рабочем поселке Краснообск пропал Ванеев Александр Владимирович. О местонахождении 65-летнего мужчины неизвестно с 16 сентября.

– Рост пенсионера 176 сантиметров, у него нормальное телосложение, седые волосы и светло-карие глаза, – передают волонтёры ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Особые приметы пропавшего – он носит бороду и усы.

В день исчезновения Александр Владимирович был одет в камуфляжную куртку, серую рубашку, камуфляжные штаны, черные туфли и черную кепку.

Если вы знаете, где сейчас мужчина, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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